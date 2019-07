Pestato a morte: sei minori in Comunità

(ANSA) - TARANTO, 16 LUG - Il Tribunale del Riesame di Taranto presieduto dal giudice Ciro Fiore ha disposto il trasferimento in Comunità di sei minorenni di Manduria arrestati lo scorso 26 giugno nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Antonio Cosimo Stano, il pensionato 66enne deceduto il 23 aprile scorso dopo aver subito una lunga serie di aggressioni, torture e angherie da parte di più gruppi di giovani. I minori erano rinchiusi nel carcere minorile Fornelli di Bari. Nell'ambito del secondo filone d'indagine la Polizia aveva notificato, per altri raid violenti ai danni di Stano avvenuti nel periodo di carnevale e per l'aggressione a un altro 53enne disabile, che per le botte ricevute ha subito la rottura di tre denti incisivi e l'indebolimento permanente della masticazione, altre 11 misure cautelari per tre maggiorenni (due dei quali già sottoposti a fermo il 30 aprile) e 8 minorenni tra i 15 e i 17 anni (due dei quali già fermati nella prima tranche dell'inchiesta).