Mps: inchiesta 'banda 5%', tutti assolti

(ANSA) - SIENA, 16 LUG - Il tribunale di Siena ha assolto oggi Gian Luca Baldassarri, ex capo dell'area finanza di Mps e gli altri 12 imputati al processo per l'inchiesta sulla cosiddetta 'banda del 5%'. Secondo l'accusa, Baldassarri e gli altri imputati, tra funzionari interni alla banca senese e broker finanziari internazionali, avrebbero messo in piedi una serie di presunte "creste" su operazioni con Mps ai danni della stessa banca.