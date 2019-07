Padre superstite Jesolo,voglio giustizia

(ANSA) - VENEZIA, 15 LUG - "Perdonare? Voglio solo che la giustizia faccia il suo corso": a parlare è il papà di Giorgia, l'unica sopravvissuta nell'incidente di Jesolo in cui quattro ragazzi di 22 e 23 anni sono morti finendo con l'auto in un canale. Lo fa dal letto della figlia Giorgia, ancora ricoverata in osservazione all'ospedale di San Donà di Piave."Mia figlia continua a ripetere: "eravamo tranquilli, stavamo tornando a casa, fino a quando siamo stati urtati da una macchina". La vettura di cui parla è presumibilmente la Golf del romeno 26enne residente a Musile di Piave fermato ieri sera per omicidio stradale plurimo e omissione di soccorso.