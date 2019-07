Intervento di sgombero in palazzo a Roma

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Tutto pronto per lo sgombero di un edificio occupato a Primavalle, alla periferia di Roma. Blindati e agenti in tenuta antisommossa sono pronti a intervenire per 'liberare' la grande struttura, una ex scuola occupata da anni. Sono circa 200 le persone all'esterno della struttura dove, dalle 5, i movimenti avevano annunciato un "muro popolare" contro lo sgombero. Alcune decine di occupanti sono 'barricati' dentro la struttura per scongiurare l'intervento delle forze dell'ordine. Un gruppo avrebbe accettato l'assistenza alloggiativa. Tutta l'area è blindata. "Ancora una volta a Roma si considera l'emergenza abitativa come una questione di ordine pubblico mentre è una drammatica questione sociale. Quello che sta accadendo a Primavalle non è accettabile", dice il deputato Pd Matteo Orfini. Marco Visconti (FdI) chiede che il sindaco "garantisca l'accoglienza immediata in case famiglia dei bambini e di quanti siano in situazione di reale bisogno, ma nessuno sconto per chi mette a rischio la sicurezza".