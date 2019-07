Cogne acciai speciali, fiducia Pirovano

(ANSA) - AOSTA, 15 LUG - In riferimento alle notizie apparse da ieri sugli organi di informazioni riguardanti una vicenda personale della dott.ssa Monica Pirovano, amministratore delegato della Cogne acciai speciali di Aosta (denunciata per il furto di un orologio Rolex e di un braccialetto Tiffany agli imbarchi dell'aeroporto di Casella), "la Cogne Acciai Speciali conferma piena e completa fiducia nella persona del suo ad ed è certa che la vicenda potrà essere positivamente chiarita nelle sedi competenti". E' quanto si legge in una nota.