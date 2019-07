Amazon, evacuati dipendenti per incendio

(ANSA) - TORINO, 15 LUG - Allarme incendio, questa mattina, all'interno del nuovo centro Amazon di Torrazza Piemonte. Le fiamme, per cause ancora in fase di accertamento, hanno avvolto un carrello robotizzato al terzo piano ed è subito scattata la procedura d'emergenza: 400 dipendenti sono stati precauzionalmente evacuati dallo stabilimento. Le fiamme sono state domate nel giro di pochi minuti, appena è entrato in funzione il sistema automatico antincendio all'interno del capannone. Sul posto sono comunque intervenuti vigili del fuoco e carabinieri.