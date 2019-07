A piedi su E45, investito e ucciso

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 15 LUG - Un cinquantatreenne della zona è stato investito e ucciso da un'auto mentre era a piedi lungo la carreggiata sud della E45 poco dopo l'uscita di San Damiano di Todi. Quanto successo è ancora al vaglio della polizia stradale.

L'auto della vittima dell'incidente è stata trovata parcheggiata lungo la superstrada poco distante dal punto dell'impatto. Non è chiaro per quale motivo l'uomo abbia attraversato la strada. Tra gli elementi al vaglio della stradale anche la possibilità che potesse essere in stato confusionale e un altro automobilista si sia fermato per prestargli soccorso. (ANSA).