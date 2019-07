Carabiniere ferito dimesso da ospedale

(ANSA) - ANCONA, 14 LUG - È stato dimesso oggi dall'ospedale Umberto I di Ancona il brigadiere dei carabinieri Mario Iadonato che il 29 giugno scorso era stato ferito con una coltellata alla schiena da un 46enne marocchino ubriaco a Montegiorgio, nel Fermano. Il militare è tornato a casa dalla sua famiglia dove trascorrerà la convalescenza prima di rientrare in servizio.

Seppur ancora dolorante, fa sapere il comando provinciale dei Carabinieri di Fermo, le condizioni di salute di Iadonato sono buone.

Il brigadiere era stato inizialmente trasportato all'ospedale Augusto Murri di Fermo, dove era rimasto ricoverato per diversi giorni in prognosi riservata. Poi è stato trasferito all'ospedale di Ancona per essere sottoposto a un intervento in toracoscopia all'altezza del polmone sinistro, avvenuto il 9 luglio, necessario per rimuovere un riversamento di sangue. Oggi le dimissioni dal reparto di Chirurgia toracica dell'Umberto I.