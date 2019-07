Investita sulle strisce, morta a Carpi

(ANSA) - MODENA, 13 LUG - Una 54enne di Carpi, in provincia di Modena, è morta all'ospedale Maggiore di Bologna per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri proprio a Carpi. La donna stava attraversando sulle strisce pedonali via Nuova Ponente, quando è stata investita da una Fiat 500 Abarth guidata da una 56enne. Trasportata ieri con l'elicottero del 118 al Maggiore, in condizioni gravissime, non ce l'ha fatta. La vittima dell'incidente stradale era molto conosciuta a Carpi perché istruttrice di nuoto nella piscina comunale.