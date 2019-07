Ama,raccolte 3.100 tonnellate in 24h

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Nelle ultime 24 ore, Ama ha raccolto e avviato a trattamento circa 3.100 tonnellate di rifiuti indifferenziati. Un dato che, sommato ai giorni precedenti, fa salire il complessivo dei primi 5 giorni della settimana ad oltre 16mila tonnellate. Prosegue intanto anche oggi nei quattro turni lavorativi il lavoro degli operatori ecologici e dei mezzi per assicurare la regolarità dei servizi di raccolta e rimuovere le residue giacenze di rifiuti attorno ai cassonetti, oramai sempre più circoscritte. Rafforzati i turni di lavoro nelle autorimesse e nelle officine aziendali per garantire la massima efficienza anche domenica. La situazione è in via di normalizzazione. Lo riferisce Ama in una nota.