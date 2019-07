4 migranti in container in porto Genova

(ANSA) - GENOVA, 13 LUG - Quattro giovani migranti, tra cui uno presumibilmente minorenne, sono stati trovati nascosti in un container, nel porto di Genova, nella zona del terminal Spinelli. Ad attirare l'attenzione dei portuali sono stati i rumori provenienti da un container che era stato scaricato da poco da una nave proveniente da Tunisi. Quando lo hanno aperto hanno trovato i quattro giovani. Sul posto sono intervenuti la capitaneria, la polizia marittima e il 118. I quattro, tre presumibilmente tunisini e un algerino, sono stati trasportati all'ospedale Villa Scassi per accertamenti. Le loro condizioni non destano preoccupazioni. Gli accertamenti medici si sono resi necessari anche per verificare l'effettiva età del più giovane, che dice di essere minorenne, del caso è stata anche interessata la procura per i minori. Da chiarire se i quattro abbiano fatto tutto il viaggio chiusi nel container, o se vi siano stati chiusi prima dello sbarco.