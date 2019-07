Saguto: assolta da accusa d'ufficio

(ANSA) - CALTANISSETTA, 12 LUG - L'ex presidente della sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo, Silvana Saguto, è stata assolta perché il fatto non sussiste dall'accusa di abuso d'ufficio. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Caltanissetta presieduta da Francesco D'Arrigo. Il Pm per l'imputata aveva chiesto la condanna ad un anno e quattro mesi.

Il magistrato in questo processo era accusata di avere nominato un coadiutore giudiziario in aggiunta ad un amministratore giudiziario nella gestione del complesso Torre Artale di Trabia.

"Siamo soddisfatti - ha dichiarato l'avvocato Giuseppe Reina -. E' il primo riconoscimento alla legittimità dell'operato della dottoressa Saguto". L'ex presidente della sezione Misure di prevenzione del tribunale di Palermo, accusata di avere creato il cosiddetto "sistema Saguto" nella gestione dei beni sequestrati alla mafia, è attualmente sotto processo sempre a Caltanissetta, per diversi reati che vanno dalla corruzione al falso, dall'abuso d'ufficio alla truffa aggravata.