Processo Rocchelli: Markiv condannato

(ANSA) - PAVIA, 12 LUG - La Corte d'Assise di Pavia ha condannato a 24 anni Vitaly Markiv, 29enne militare della Guardia nazionale ucraina, unico imputato nel processo per l'omicidio di Andrea Rocchelli, il fotoreporter pavese di 30 anni ucciso il 24 maggio 2014 nella regione del Donbass dove stava effettuando un reportage. Il pm Andrea Zanoncelli ha chiesto la condanna a 17 anni per concorso in omicidio mentre la difesa ha chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto.