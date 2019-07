Pesaro, vietato fumare anche in acqua

(ANSA) - PESARO, 12 LUG - A Pesaro, da lunedì 15 luglio, parte il divieto di fumare sulla battigia e in acqua. I cartelli sono stati collocati e allestiti gli ombrelloni lontani dalla battigia con i posaceneri. Dunque da lunedì sarà vietato fumare sulla battigia delle spiagge, nell'intero territorio comunale, e negli specchi d'acqua fino a una distanza di 200 metri dalla riva. Sarà anche vietato gettare rifiuti connessi ai prodotti di fumo nelle acque marine e negli arenili. Sono previste sanzioni amministrative tra i 25 e i 500 euro.

L'obiettivo, oltre che salvaguardare la salute pubblica, è ridurre i rifiuti derivanti dal fumo delle sigarette perché sono materiale non biodegradabile. L'hashtag è Pesaro #smokefreebeach.

"L'ordinanza non rappresenta un intervento sporadico - sottolinea l'assessore comunale all'Ambiente Heidi Morotti - piuttosto il primo passaggio di un percorso civile e morale che un'amministrazione moderna deve iniziare, in piena coerenza con le politiche ambientali europee ed internazionali". (ANSA).