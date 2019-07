Nave sbanda a Venezia: CP aggiorna norme

(ANSA) - VENEZIA, 12 LUG - Una nuova ordinanza che aggiorna e precisa le norme per il passaggio delle navi da crociera nel Bacino di san Marco e nel Canale della Giudecca, dopo l'incidente mancato di domenica scorsa, è stato emesso oggi dalla Capitaneria di Porto di Venezia. Il testo modifica l'ordinanza emessa il 13 giugno scorso, a sua volta emesso dopo l'incidente della Msc Opera in Riva San Basilio, con cui era stato deciso di aumentare da due a tre i rimorchiatori in appoggio alle navi, e contiene precisazioni e indicazioni sul comportamento in caso di previsioni meteorologiche sfavorevoli. In particolare, l'ordinanza odierna precisa che l'attraversamento delle bocche di porto e la partenza dalla Stazione marittima possono avvenire "solo dopo aver accertato, d'intesa con il pilota di porto preposto alla manovra", che le previsioni meteo-marine "escludano ragionevolmente ogni prevedibile probabilità che durante l'attraversamento del tragitto lagunare marittimo vengano meno i parametri di sicura operatività".