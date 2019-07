Fiori e orsetto davanti a casa vittima

(ANSA) - SAN SEVERO (FOGGIA), 12 LUG - Un orsetto di peluche e un mazzo di fiori bianchi lasciati questa mattina davanti al portone di ingresso del palazzo di San Severo, dove ieri pomeriggio è stata uccisa Roberta Perillo. La donna viveva da pochi mesi nella mansarda dello stabile a tre piani. "La conoscevamo poco - racconta all'ANSA la titolare di un supermercato della zona. L'ultima volta che ho visto Roberta è stato un paio di giorni fa quando le ho preparato il panino prima di recarsi al lavoro". Secondo le voci che circolano nella zona, pare che ieri Roberta sia rimasta a casa per un problema di salute e che nel pomeriggio lei e Francesco D'Angelo si siano visti per chiarirsi dopo la decisione della donna di interrompere la relazione. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso Francesco D'Angelo che arriva a casa della vittima.

"L'uomo - racconta la titolare di un negozio che ha fornito le immagini alla polizia - è arrivato in via Rodi verso le 14.20.

Ha atteso 10 minuti in auto, poi è entrato ed è uscito verso le 15.30".