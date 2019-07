Logli in carcere, 'sono innocente'

(ANSA) - LIVORNO, 11 LUG - "Tutto sommato è tranquillo anche se continua a ripetere di essere innocente" Antonio Logli dopo la sua prima notte trascorsa in cella alla casa circondariale "Le Sughere" di Livorno. E' quanto si apprende da fonti carcerarie. L'uomo è stato arrestato ieri sera dopo la conferma, in Cassazione, della condanna a vent'anni di reclusione per l'omicidio della moglie Roberta Ragusa. Logli ha incontrato gli educatori e si trova detenuto in una cella singola.

Il marito dell'imprenditrice pisana svanita nel nulla la notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 ha avuto un breve colloquio con il garante dei detenuti di Livorno, Giovanni De Peppo: "Ho parlato con lui ieri sera senza entrare nel merito della sua vicenda giudiziaria e gli ho illustrato la funzione del garante.

Lui ha ascoltato e mi ha ringraziato. In questa priva fase ovviamente è tenuto sotto costante osservazione trattandosi di una persona che non conosce questo contesto e che quindi potrebbe essere come è naturale traumatizzato da quanto sta passando".