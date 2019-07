Incendi lidi Catania, la conta dei danni

(ANSA) - CATANIA, 11 LUG - Dopo la paura, la conta dei danni.

Alla Plaia di Catania, all'indomani del violento incendio che ha distrutto alcuni stabilimenti balneari e decine di auto e spinto i bagnanti in mare per la paura, è il giorno dei primi bilanci.

Ombrelloni, sdraio, cabine in legno distrutti dal fuoco. Alberi e altissime palme bruciati. Il boschetto della Plaia devastato.

Accanto un grosso impianto di distribuzione di carburanti sfiorato dall'incendio. E' uno scenario da 'the day after' infernale quello di oggi alla Plaia di Catania nel quale si innesta quello da 'ordinaria amministrazione': centinaia di bagnanti che si apprestano ad affollare la spiaggia sabbiosa del litorale. Si guardano attorno, scattano foto e filmano con i cellulari e poi via verso il lido. Sulla spiaggia c'è già gente stesa al sole in una giornata che meteorologicamente si annuncia calda, ma non torrida come quella di ieri. E ci sono le prime persone in mare, ma questa volta per fare il bagno e non per sfuggire alle fiamme.