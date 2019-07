Da ex presidente Ars a medico Lampedusa

(ANSA) - PALERMO, 11 LUG - Dal più alto scranno di sala d'Ercole quando era presidente dell'Assemblea regionale siciliana doveva dirigere i lavori d'aula con codici e regolamenti adesso si occuperà anche di migranti. Francesco Cascio, 55 anni, medico igienista dell'Asp di Palermo, una carriera politica alle spalle che lo ha portato a presiedere il Parlamento siciliano, è oggi 'referente' del poliambulatorio sanitario di Lampedusa al posto di Pietro Bartolo, stato eletto tra le fila del Pd al parlamento europeo. Cascio a 21 anni era già consigliere comunale della Dc a Palermo, poi l'adesione nel '94 a Forza Italia, fino a diventare tra i "big" del partito di Berlusconi in Sicilia. Cascio decadde dall'Ars a causa di una inchiesta per corruzione, prima di essere assolto definitivamente dall'accusa in Cassazione. L'operazione 'Artemisia' su una superloggia massonica a Castelvetrano è costata a Cascio gli arresti domiciliari con l'accusa di favoreggiamento personale. Misura annullata e archiviata dal tribunale del riesame.