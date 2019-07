Centrale riciclaggio, sequestro 7 t rame

(ANSA) - CATANIA, 11 LUG - Circa 7.000 chilogrammi di rame rubato, per un valore commerciale di 32mila euro, sono stati sequestrati dalla polizia ferroviaria di Catania in un'area di contrada Torrevecchia a Grammichele, nel cui interno c'erano anche 22 carcasse di auto. In una zona adiacente sono stati trovati anche macchinari per sguainare e polverizzare le trecce di rame. L'attività era gestita un 45enne che è stato denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e ricettazione. L'area è stata sottoposta a sequestro penale.

Alcune 'trecce' di rame erano di quelle in uso alle ferrovie e alcuni spezzoni sono risultati compatibili con rame asportato, recentemente, sulla tratta ferroviaria Vizzini-Grammichele, mandando in tilt la circolazione ferroviaria nel sud-est della regione. La quantità di 'oro rosso' e l'organizzazione dell'impresa illegale fanno supporre agli investigatori che era una centrale della ricettazione di rame rubato nella Sicilia Orientale.