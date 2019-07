Allerta alto rischio incendi in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 11 LUG - La Protezione civile regionale ha emesso un nuova allerta per alto rischio di incendi in Sardegna.

L'avviso con codice arancione è in vigore per tutta la giornata di venerdì 12 luglio e riguarda quasi tutta l'Isola: solo alcune piccole zone del nord ovest, compresa Alghero, del Sulcis e della costa centro orientale sono indicate con pericolo medio (codice giallo).

In gran parte della regione "le condizioni - si legge nel bollettino - sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale".