Piano Lavoro,a ottobre primi 3mila posti

(ANSA) - NAPOLI, 10 LUG - "Ad ottobre 3mila campani potranno essere avviati al mondo di lavoro il che vuol dire che cambieremo la vita a 3mila persone". Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, presenta così il Piano per il Lavoro della Regione Campania che è partito ufficialmente con la pubblicazione del bando, ieri sera. "In dodici ore alcune migliaia i candidati iscritti sulla piattaforma", dice De Luca che mette in chiaro l'obiettivo ultimo del Piano: "Diecimila unità operative nella Pubblica amministrazione".

Il termine ultimo per iscriversi è l'8 agosto; ci saranno le preselezioni, le prove scritte e ciò a cui si mira è concludere il concorso per fine settembre-inizio ottobre in modo da consentire ai 3mila campani di iniziare la loro esperienza lavorativa ad ottobre. Non ci sarà un limite di età per partecipare al concorso e sono ammessi sia i diplomati che i laureati. Ad oggi sono 282 gli enti che hanno aderito, 166 i comuni.