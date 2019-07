Percepiva pensione madre morta, denuncia

(ANSA) - VILLA SAN GIOVANNI (REGGIO CALABRIA), 10 LUG - Ha continuato a percepire la pensione Inps della madre morta per oltre un anno e mezzo riuscendo ad intascare oltre 20 mila euro.

Un uomo è stato denunciato per indebita percezione di erogazioni dello Stato dalla Compagnia della Guardia di finanza di Villa San Giovanni che ha eseguito un sequestro preventivo per equivalente.

Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della Procura di Reggio Calabria. In particolare i finanzieri hanno accertato che il figlio della donna deceduta aveva continuato a riscuotere mensilmente, e per oltre un anno e mezzo, la pensione della propria madre, regolarmente accreditata su un conto corrente tra loro cointestato. Il sequestro ha riguardato le disponibilità finanziarie liquide direttamente riconducibili all'indagato pari alla somma indebitamente incassata.