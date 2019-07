Papa: prego per malati lasciati morire

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 10 LUG - "Preghiamo per i malati che sono abbandonati e lasciati morire. Una società è umana se tutela la vita, ogni vita, dall'inizio al suo termine naturale, senza scegliere chi è degno o meno di vivere. I medici servano la vita, non la tolgano". Lo dice Papa Francesco in un tweet. In queste ore in Francia c'è il caso di Vincent Lambert, tetraplegico al centro di un braccio di ferro giudiziario, per i quali i giudici hanno disposto la sospensione dell'alimentazione e dell'idratazione.