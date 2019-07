Gb: si dimette l'ambasciatore negli Usa

L'ambasciatore britannico negli Usa, Kim Darroch, ha annunciato le dimissioni dall'incarico e dalla carriera diplomatica, sullo sfondo della polemica innescata dalla rivelazione sui media di alcune sue note private indirizzate al governo di Londra critiche nei confronti del presidente Donald Trump e della sua amministrazione. Il passo indietro è stato confermato dal Foreign Office.

In una lettera inviata a Simon McDonald, segretario generale del ministero degli Esteri, Darroch scrive: "Fin dal leak di alcuni documenti ufficiali di questa Ambasciata vi è stato un gran flusso di congetture sulla mia posizione e sulla durata del mio mandato di ambasciatore, congetture a cui intendo mettere fine". "La situazione attuale - prosegue - rende per me impossibile svolgere il mio ruolo come vorrei... Credo che nelle circostanze correnti il percorso più responsabile sia quello di nominare un nuovo ambasciatore". "Sono grato a tutti coloro che mi hanno offerto sostegno, nel Regno Unito e negli Usa, in questi giorni difficili... porto a casa il senso della profondità e della vicinanza delle relazioni fra i nostri due Paesi", conclude Darroch, non senza rivendicare "l'integrità del civil service britannico" come qualcosa che suscita "l'invidia del mondo" e manifestare "piena fiducia che i suoi valori resteranno in mani sicure" anche in futuro.