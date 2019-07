Coldiretti, scenario apocalittico

(ANSA) - ANCONA, 10 LUG - "Siamo in piena fase emergenziale, nelle campagne della nostra regione lo scenario è apocalittico.

I danni riscontrati sono ingenti e hanno colpito in maniera trasversale tutte le province e ogni tipologia di realtà produttiva, dai frutteti agli oliveti, dalle aziende zootecniche a quelle a seminativi, senza risparmiare le strutture di vivai ed agriturismi". Lo afferma Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Marche. "La nostra agricoltura - aggiunge - sta vivendo delle ore di indicibile difficoltà con la compromissione non solo del raccolto di stagione ma di tutte le attività future. È necessario che venga richiesto lo stato di calamità e che ogni organo di competenza si adoperi affinché nessuno degli imprenditori e dei cittadini colpiti rimanga solo".