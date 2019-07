Acido in bottiglia collega, vizio mente

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - E' stata assolta per vizio totale di mente, ma è stata disposta per lei la misura di sicurezza per 3 anni in una 'Rems', un ex ospedale psichiatrico giudiziario, la 53enne, ormai ex dipendente dell'Eni a San Donato milanese, arrestata nell'agosto 2018 per aver messo dell'acido nella bottiglietta d'acqua di un collega, poi ricoverato in ospedale.

Con la sentenza del gup Giusi Barbara il tentato omicidio per la donna, accusata anche di stalking ai danni di una collega, è stato riqualificato in lesioni.