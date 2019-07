Accusato partecipazione omicidio,arresto

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 10 LUG - I carabinieri della Compagnia di Tropea hanno arrestato un imprenditore edile, Salvatore Barone, di 29 anni, accusato di avere partecipato all'omicidio di Domenico Antonio Valenti, di 74 anni, avvenuto il 15 di agosto del 2016 a San Calogero. L'arresto è stato fatto dopo che i militari hanno documentato la partecipazione di Barone al delitto. Per quell'omicidio è stato condannato in appello a 12 anni, un altro imprenditore Cosma Damiano Sibio, di 52 anni, che dopo il delitto si consegnò ai carabinieri riconoscendo le proprie responsabilità.

Per Sibio la Corte d'appello di Catanzaro aveva escluso le aggravanti della futilità dei motivi e della premeditazione e concesso le attenuanti generiche, accogliendo l'attenuante della provocazione. Per la difesa l'autore dell'omicidio avrebbe agito in seguito a rancori per vecchie diatribe di confino di alcuni terreni. Valenti venne ucciso a colpi di pistola mentre era a bordo della sua auto.