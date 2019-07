Tempesta di pioggia e vento su Ancona

(ANSA) - ANCONA, 9 LUG - Una tempesta di acqua e grandine si sta abbattendo in questi minuti su Ancona. Molte strade del centro sono allagate, come dei corsi d'acqua in piena, mentre la città è spazzata da violente raffiche di vento. Il temporale è cominciato poco prima delle 18, quando il cielo si è improvvisamente rabbuiato. Pioggia e vento si sono abbattute anche in altre zone delle Marche, a cominciare da Pesaro, poco dopo le 17.