Jesi, alberi abbattuti e strade ostruite

(ANSA) - JESI (ANCONA), 9 LUG - A causa del maltempo si sono verificati alcuni incidenti stradali nella zona di Jesi dove il vento ha schiantato rami e alberi in diverse zone della città.

Alcuni pini sono caduti nei pressi della piscina dell'Hotel Federico II, altri nella zona del Campo Boario e quartiere San Giuseppe. Non ci sarebbero feriti. Disagi al traffico anche in Vallesina, in particolare a Cupramontana dove alcuni alberi caduti hanno ostruito la carreggiata della strada provinciale Badia Colli. Interrotto il traffico da e per Staffolo e Apiro.