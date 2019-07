Accoltella compagno ubriaco, arrestata

(ANSA) - BOLOGNA, 9 LUG - Ha accoltellato al torace il compagno, rientrato a casa ancora una volta ubriaco e aggressivo. La donna, una 45enne di origine romena, è stata arrestata per tentato omicidio dalla Polizia, intervenuta la scorsa notte in un appartamento in zona San Ruffillo, periferia di Bologna. L'uomo, un suo connazionale di 35 anni, è ricoverato all'ospedale Maggiore in rianimazione con prognosi riservata. Ad avvertire il il 113 sono stati, verso mezzanotte, gli operatori del 118 chiamati poco prima dalla mamma di lui, che abita al piano di sotto con un'altra figlia. Il 35enne era riverso sul pavimento del bagno con una profonda ferita al torace, accanto alla convivente in lacrime. Agli agenti la donna avrebbe detto di non ricordare nulla del ferimento: solo di avere litigato con il convivente che, per l'ennesima volta, era tornato a casa tardi e completamente ubriaco. I due erano soli in casa e nel lavabo della cucina c'erano due coltelli sporchi di sangue.