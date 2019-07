Salvini, in un anno 49 scorte in meno

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha firmato una nuova direttiva in tema di scorte. In un anno vi saranno 49 dispositivi in meno, con 203 agenti assegnati ad altri servizi e un taglio contestuale di auto blindate. Il titolare del Viminale afferma: "Siamo impegnati per garantire la massima tutela per chi è davvero a rischio, ma siamo determinati a recuperare centinaia di donne e uomini delle Forze dell'Ordine per assicurare la sicurezza a tutti gli altri cittadini". L'obiettivo, si sottolinea "è rendere più efficiente il servizio, sia per il personale impiegato che per le risorse utilizzate". Le categorie maggiormente tutelate sono: magistrati, imprenditori e diplomatici, oltre a politici, giornalisti e alti dirigenti dello Stato. In particolare, al primo giugno 2018, risultavano protetti 274 magistrati, 82 politici, 45 imprenditori e 28 diplomatici. Dopo un anno il numero dei magistrati tutelati non ha subìto variazioni, i politici sono scesi a 58, gli imprenditori a 32 e i diplomatici a 27.