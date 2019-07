Nave sbanda: sindaco, Toninelli decida

(ANSA) - VENEZIA, 8 LUG - "La responsabilità maggiore di quanto è accaduto ieri e di quello che potrà accadere in futuro è di chi non ha deciso in questi mesi: il riferimento è al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, che ha poteri funzionali sull'intera filiera portuale, dalla Capitaneria di Porto alla Guardia Costiera, dal Provveditorato alle Opere Pubbliche all'Autorità di sistema portuale". Lo ha detto oggi il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro dopo l'episodio che ieri ha coinvolto in città una nave Costa.