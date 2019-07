In bici dalla Sicilia a Londra, 2.789 km

(ANSA) LIPARI (MESSINA) 8 LUG - Un maresciallo della guardia di finanza in servizio sulla motovedetta alle isole Eolie, ha portato a compimento un lungo viaggio su due ruote. Domenico Romano, in bici partito un mese fa da Milazzo ha raggiunto l'Inghilterra. Pedalando ha percorso 2789 chilometri. "E' stata una esperienza incredibile - ha commentato - ho attraversato in bici tutta l'Italia (compresi il passo della Cisa e il Gran San Bernardo), la Svizzera, la Francia, la manica e un pezzo di Inghilterra, portando con me le bandiere del volontariato. Ho sfidato il sole cocente, le intemperie atmosferiche, raggi rotti della bici ben due volte, ma mangiando delle maxi bistecche serali ho raggiunto Londra e sono ben felice".