Comune-Ama-sindacati, nasce cabina regia

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - Nasce una cabina di regia tra Campidoglio, Ama e sindacati per il decoro e la pulizia di Roma.

E' quanto è stato deciso oggi nel corso di un incontro in Campidoglio tra la sindaca Virginia Raggi, la presidente di Ama Luisa Melara e i rappresentanti dei principali sindacati.

La 'Cabina di regia permanente per la riorganizzazione del servizio di pulizia e il decoro della Città' si avvarrà del lavoro di una commissione composta da due membri per ogni sindacato e altrettanti nominati da Roma Capitale e Ama, e, se servirà, rappresentanti di altre strutture dell'amministrazione capitolina. Entro 10 giorni dalla trasmissione da parte del Cda, la commissione fornirà le proprie osservazioni al nuovo piano industriale dell'Ama, e si riunirà ogni settimana. I lavori saranno articolati su vari macro-temi, tra cui operatività, logistica, modelli di raccolta e piano straordinario pulizia, infrastrutture per la raccolta, mezzi, risorse umane e piano di assunzioni, risorse finanziarie.