Carenze igieniche, chiusa casa riposo

(ANSA) - UDINE, 08 LUG - Polvere e sporcizia diffuse e temperature troppo elevate nelle stanze: sono queste le principali carenze igienico-sanitarie che, sommate ad alcune irregolarità nel rispetto delle normative antincendio, hanno indotto i Carabinieri del Nas di Udine a chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco e degli ispettori del Dipartimento di prevenzione dell'Asl di Udine in una struttura per anziani, con 40 ospiti, a Udine a cui è stata revocata momentaneamente la licenza. Il titolare, un 51enne di origine francese, è stato deferito all'autorità giudiziaria competente.

Le carenze sono state rilevate durante un controllo e la revoca dell'autorizzazione è stata disposta la scorsa settimana dopo che è stata trovata una sistemazione alternativa e adeguata per i 40 ospiti. Eseguiti i lavori di adeguamento, la struttura potrà richiedere all'azienda sanitaria l'autorizzazione a riaccogliere gli ospiti, previa verifica delle condizioni igienico-sanitarie. (ANSA).