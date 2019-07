Temporali e venti forti al Centro-Nord

(ANSA) - ROMA, 7 LUG - Ancora instabilità e temporali al Nord con estensione al Centro. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile.

Dal pomeriggio di oggi i rovesci interesseranno Toscana e Marche. Dalle prime ore di domani, le precipitazioni persisteranno su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Valutata per domani allerta gialla per rischio temporali in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna oltre che sul Trentino e sui settori centro-settentrionali delle Marche. E' stata inoltre valutata allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico sui settori costieri di Toscana e Abruzzo.

(ANSA)