Nave da crociera sbanda a Venezia

(ANSA) - ROMA, 7 LUG - La nave 'Costa deliziosa' della Costa Crociere ha rischiato di finire contro la riva oggi a Venezia sbandando poco dopo il bacino San Marco, mentre sulla città infuriava una burrasca di grandine e vento. Secondo informazioni della Capitaneria di Porto, la prua della nave sarebbe arrivata a sfiorare uno yacht ancorato in Riva Sette Martiri, e altre imbarcazioni del servizio pubblico di trasporto, riuscendo però ad evitare l'incidente. "Ci riserviamo di avviare una tempestiva verifica per appurare se la nave avesse ricevuto i necessari permessi e ottemperato alle necessarie verifiche", afferma il presidente dell'autorità portuale di Venezia, Piero Musolino. Costa Crociere parla di "violento, straordinario ed improvviso evento meteorologico", sottolineando che il comandante "ha sempre mantenuto il controllo della nave pur in condizioni di estrema ed improvvisa difficoltà".