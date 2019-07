Migranti: 3 collassati su Alan Kurdi

(ANSA) - ROMA, 7 LUG - "Mentre la Alan Kurdi è in attesa fuori dal porto chiuso di Malta, tre dei migranti a bordo sono collassati per il caldo e sono sottoposti a cure mediche acute".

Lo fa sapere la ong Sea Eye, aggiungendo: "abbiamo urgentemente bisogno di assistenza medica e di un porto sicuro per tutti quelli a bordo (sono 65, ndr) in modo da prevenire il peggio".