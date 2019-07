La nipote di Mandela a Modena

(ANSA) - MODENA, 6 LUG - Una statua della 'Bonissima', simbolo di Modena e riconoscimento per l'impegno sociale e la generosità che le donne dimostrano nel costruire futuro, è l'omaggio che il sindaco della città Gian Carlo Muzzarelli ha fatto a Ndileka Mandela, nipote di Nelson Mandela, ricevuta oggi in municipio in occasione della Giornata internazionale delle Cooperative.

Ndileka Mandela è a Modena per una serie di iniziative promosse da Alleanza cooperative italiane di Modena (Agci, Confcooperative Modena e Legacoop Estense) che si svolgono tra Modena e Ferrara. A Modena domani sarà protagonista di un incontro sul tema 'Educare i giovani al dialogo e al rispetto' nel corso del quale dialogherà sulla lezione del nonno Nelson Mandela.