Skipper scomparso,ancora nessuna notizia

(ANSA) - SALERNO, 5 LUG - Non si ha ancora nessuna notizia dello skipper salernitano, Rocco Acocella, scomparso nel mar dei Caraibi mentre effettuava una traversata in solitaria sulla sua imbarcazione. Il 32enne è salpato con un trimarano da Saint Martin, nelle Antille francesi, il 17 giugno. Doveva arrivare tra il 28 e il 29 giugno nel porto colombiano di Barranquilla.

Da lì doveva raggiungere l'Ecuador e fare da guida a un gruppo di giovani turisti per conto di un tour operator internazionale.

Acocella, infatti, è una guida molto richiesta dalle compagnie turistiche di tutto il mondo. Da quanto si apprende dai familiari, "sono in costante contatto con la Farnesina che si è attivata. Ci hanno ribadito - spiega una parente - che per ora non ci sono informazioni utili sulla vicenda ma ci hanno al contempo assicurato che tutta l'area viene pattugliata alla ricerca di Rocco".