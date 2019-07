Salvini,Alan Kurdi?Germania responsabile

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - E' "necessario ed urgente che la Germania intervenga nei confronti della nave Alan Kurdi e del suo Comandante affinchè, nel doveroso esercizio della Vostra e loro responsabilità, sia assicurato alle persone a bordo il rapido sbarco in apposito luogo". Lo scrive il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in una lettera inviata al collega tedesco Horst Seehofer in riferimento alla nave della ong Sea Eye che ha soccorso 65 persone al largo della LIbia.