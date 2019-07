Maltempo: in arrivo temporali al Nord

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - Dal primo pomeriggio di domani temporali su Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Valutata per la giornata di domani, allerta gialla per rischio idrogeologici in Friuli Venezia Giulia e sui settori settentrionali di Lombardia e Veneto. (ANSA)