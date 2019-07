Quasi 32 milioni italiani in vacanza

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Nonostante la sfiducia nell'andamento dell'economia nazionale, in Italia è forte la voglia di viaggiare, con quasi 32 milioni di italiani che andranno in vacanza nel periodo estivo: è quanto emerge nell'indagine realizzata da Confturismo-Confcommercio in collaborazione con l'Istituto Piepoli e presentata a Roma. Un dato positivo che segna un aumento rispetto al 2018, con +1.3 milioni di italiani propensi ad andare in ferie, e che non risente della crescita dei pessimisti (16%) rispetto agli ottimisti (8%) sul futuro economico dell'Italia. La durata media della vacanza sarà di 6 notti (agosto il mese di maggiori partenze con il 35% dei viaggiatori, ma crescono le partenze a luglio, +10%), con il 77% degli italiani che resterà nel nostro Paese, mentre il 23% andrà all'estero. Sul fronte della spesa media, per le mete nazionali si arriva a 950 euro (+14% rispetto al 2018), mentre la bilancia commerciale italiana questa estate farà segnare un surplus di circa 8 miliardi.