Padre abusa di figlia disabile mentale

(ANSA) - CATANIA, 4 LUG - Da quattro anni avrebbe "abusato sessualmente in modo sistematico" della figlia, oggi 24enne, "approfittando dello stato di disabilità intellettiva" della vittima. E' l'accusa contestata dalla Procura di Catania a un 60enne che è stato arrestato da carabinieri del comando provinciale etneo per violenza sessuale aggravata in esecuzione di un'ordinanza del Gip. E' stata la moglie dell'uomo, "anch'ella affetta da patologie mentali", che ha "sorpreso suo marito in bagno mentre abusava della figlia". La donna, dopo essersi è confidata col figlio più grande, che non vive con loro, ha presentato una denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini, che sono state coordinate dal pool di magistrati della Procura di Catania qualificati sui reati che riguardano la violenza di genere. La vittima, subito dopo la denuncia, a sua tutela, è stata trasferita in casa di una parente.