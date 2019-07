Tromba d'aria a Parma, anziana muore

(ANSA) - PARMA, 3 LUG - Tragico bilancio per una tromba d'aria che ieri nel tardo pomeriggio ha colpito Parma: 4 persone sono rimaste ferite e una, una donna di 89 anni, è morta. La donna, Elisa Montanarini, 89 anni è stata travolta da un ramo caduto per il vento, mentre insieme ad alcuni amici stava giocando a carte sotto un gazebo nel parco Ferrari. Inizialmente la donna ha lamentato solo un forte dolore a un braccio; una volta giunta all'ospedale Maggiore di Parma però le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate e intorno alle 22 è morta. Ora sarà l'autopsia a far luce sulle cause esatte del decesso, dovuto molto probabilmente a un trauma al capo causato dal ramo caduto, che aveva un diametro di circa 60 centimetri, o da una parte del gazebo colpito e travolto dalla vegetazione.