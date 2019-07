Tangenti ex Provincia Bari,udienza gup

(ANSA) - BARI, 03 LUG - La Procura di Bari ha formalizzato nell'udienza preliminare la richiesta di rinvio a giudizio per i 27 imputati, 22 persone fisiche e 5 società, accusati di corruzioni e truffa ai danni dell'ex provincia di Bari per fatti che si sarebbero verificati più di dieci anni fa. Nell'udienza che si sta celebrando dinanzi al gup del Tribunale di Bari Francesco Pellecchia, il pm Luciana Silvestris, ha chiesto il processo per Anita Maurodinoia, ex vicepresidente del Consiglio provinciale di Bari, attuale consigliere regionale e comunale, suo marito Alessandro Cataldo, funzionari e dirigenti dell'ex ente provinciale e imprenditori.

Stando alle indagini della Guardia di Finanza, Maurodinoia, suo marito e l'allora dirigente provinciale Cataldo Lastella avrebbero ricevuto per anni da alcuni imprenditori baresi forniture di generi alimentari, lavori di manutenzione a casa e denaro in cambio di appalti. Le vicende contestate risalgono agli anni 2006-2014.