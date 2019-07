Rissa migranti Trieste, un ferito grave

(ANSA) - TRIESTE, 3 LUG - Un uomo, probabilmente iracheno, è rimasto seriamente ferito oggi in una rissa, avvenuta in piazza Libertà a Trieste, in cui sono rimaste coinvolte e ferite anche altre due persone, forse connazionali. Secondo la ricostruzione della Polizia locale, la colluttazione sarebbe cominciata nei giardini della piazza, frequentata anche da gruppi di migranti, dove due uomini avrebbero cominciato a inseguire un terzo.

Quest'ultimo sarebbe fuggito, tornando poi con un coltello con cui avrebbe aggredito entrambi i suoi inseguitori, provocando ferite serie a uno dei due. Subito dopo avrebbe gettato l'arma in uno scavo vicino a un bar dove la colluttazione avrebbe avuto fine per intervento della Polizia locale. Sul posto anche Carabinieri e 118. I tre sono piantonati in ospedale.

La visita di venerdì a Trieste - ha detto il vicepremier Matteo Salvini - "sarà anche l'occasione per ribadire che lavoriamo seriamente per ripulire la città, visto quello che è successo in piazza Libertà con la rissa tra immigrati".