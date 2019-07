Inchiesta su Fiera da esposto Gori

(ANSA) - BERGAMO, 03 LUG - E' partita con un esposto del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che è consigliere d' amministrazione di Promoberg, l'inchiesta sull'Ente Fiera del capoluogo che stamattina ha portato all'arresto del direttore Stefano Cristini (ai domiciliari) e a misure interdittive per il segretario generale Luigi Trigona e il presidente del Collegio dei sindaci, Mauro Bagini, tutti sospesi dai loro incarichi. Il 10 aprile scorso era stato il primo cittadino a presentarsi spontaneamente in Procura per esporre preoccupazioni e dubbi raccolti tra i dipendenti della società di gestione della Fiera.

Tra i sette indagati ci sono anche gli altri membri del collegio sindacale Gianfranco Ceruti e Pierluigi Cocco e il cassiere della Promoberg, Diego Locatelli.