Da Corfù a Otranto in kayak

(ANSA) - BOLOGNA, 3 LUG - Dalla spiaggia di Agios Nikolaos nell'isola greca di Corfù fino a Capo d'Otranto in Puglia, 105 chilometri pagaiando con un kayak per quasi 21 ore, quasi controcorrente e per la prima parte della traversata di notte. È l'ultima impresa sportiva, "prima d'ora mai riuscita a nessuno", portata a termine dal magistrato Simone Purgato, 54 anni, sostituto procuratore al Tribunale per i Minorenni di Bologna. Appassionato di sport di resistenza, Purgato ha all'attivo la partecipazione a gare nazionali e internazionali, tra cui tre campionati del mondo di corsa con le racchette da neve, uno di Skyrunning, e uno di Monopattino, o Footbike. Ha attraversato a nuoto lo Stretto di Messina, ha percorso Parigi-Londra in monopattino da corsa in cinque giorni (2008) e dal mare della Liguria alla vetta del Monte Bianco, in quattro giorni, alternando bici e attrezzatura alpinistica.